Testa coda sulla Variante allo svincolo per Atripalda, traffico bloccato L'incidente ha visto convolte due autovetture

Una lunga coda di auto e traffico bloccato sulla Variante SS 7 bis, alll'altezza dello svincolo per il comune di Atripalda, in direzione Pianodardine, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in un testa coda. Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti. Sul posto i sanitari del 118 intervenuti per le cure del caso. Il traffico veicolare è stato temporaneamente dirottato verso l'uscita di Atripalda.

in aggiornamento