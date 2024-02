Monteforte, donna con due bambini minaccia il suicidio dal balcone di casa Momenti di paura: la donna si è convinta ed è rientrata in casa

Momenti di paura a Monteforte Irpino, dove una donna di origine nigeriana, ha minacciato il suicidio dal balcone della sua abitazione, situata lungo via Nazionale. La donna con sé aveva i suoi due figli. Sul posto sono arrivati in poco tempo i carabinieri della stazione di Monteforte, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Si sono vissuti momenti di tensione, poi dopo una lunga trattativa, la donna si è convinta a rientrare in casa.