Avellino: bufera di acqua e vento su Eurochocolate,danni e paura lungo il Corso E' stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e di una pattuglia dei vigili

Doveva essere un week end di grande rilancio per la città di Avellino grazie a Eurochocolate e invece la bufera di acqua e vento che si è abbattuta ieri sera lungo il Corso Vittorio Emanuele ha provocato danni e paura.

E' stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e di una pattuglia dei vigili urbani per mettere in sicurezza i gazebo della rassegna internazionale di cioccolato.

Fortunatamente c'erano pochissimi passanti e non ci sono stati feriti. L'area nei pressi della ex Banca d'Italia è stata comunque transennata per consentire l'intervento dei vigili del fuoco che hanno eliminato i pericoli per la pubblica incolumità.