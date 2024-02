Omicidio Baiano, il sindaco: "Comunità scossa, episodi che lasciano il segno" Montanaro: "Fiducioso che gli inquirenti diano risposte in tempi brevi"

54 anni, trovato dissanguato nel cortile dell’abitazione del fratello a Baiano. E' morto cosi Felice Lippiello. L’uomo è stato ucciso da una coltellata che ha reciso l’arteria femorale.

Nonostante abbia avuto la forza di chiamare il 118, quando i sanitari sono arrivati in via De Sanctis, purtroppo non c'era più tempo: Lippiello è morto mentre lo trasportavano all’ospedale di Nola.

Al momento si esclude che la vittima avesse legami con la criminalità organizzata, ma resta in piedi l’ipotesi di un regolamento di conti, forse per la droga.

Una prima ricostruzione indica una possibile colluttazione con l’aggressore, scatenata forse da una discussione iniziale e si starebbero verificando alcune posizioni.

Gli investigatori provano a stringere il cerchio sull'autore o gli autori del delitto. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e i tabulati del telefono di Lippiello.

Scossa la comunità di Baiano. Il sindaco Enrico Montanaro non nasconde la sua preoccupazione, anche in considerazione del luogo in cui si è verificato l'omicidio, via De Sanctis, una traversa del corso principale del paese.

“Abbiamo piena fiducia nella magistratura affinchè risolva il caso quanto prima. E' la comunità che lo chiede con forza. I miei concittadini sono preoccupati visti il luogo, l'orario e le modalità di questo efferato delitto. Sono episodi che inevitabilmente lasciano il segno”.