Concorso vigili urbani, conferito l'incarico per le copie forensi sul cellulare

Un atto nullo. Questa l’eccezione sollevata dall’ avvocato Gaetano Aufiero, difensore del 26enne indagato, nel corso del conferimento incarico ai militari dell’arma per effettuare gli accertamenti irripetibili sul cellulare di D.M.. Quest’ultimo, candidato al concorso, risulta indagato con le accuse di abuso in atti di ufficio, rivelazione del segreto d’ufficio e falso insieme a F. S. E e D.S. Componenti della commissione. Ora bisognerà attendere il deposito delle copie forensi per aver il quadro più chiaro e per aver nuovi spunti investigativo.

Ricostruzione

Il cellulare dopo un primo sequestro fu dissequestrato dal tribunale del riesame, sezione reale, in quanto il difensore del 26enne impugno’ il provvedimento. Ma subito fu firmato un decreto di sequestro bis dal pm Toscano per il cellulare del giovane candidato al concorso. L’avvocato Gaetano Aufiero ha impugnato anche il secondo decreto di sequestro e si attende ora la fissazione davanti al Riesame.