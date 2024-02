Baiano: omicidio Lippiello, giovedì l’incarico per l’autopsia Il pm Toscano conferirà il mandato al medico legale

Da un lato l’analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza, dall’altro proseguono le escussioni di familiari, testimoni e della compagna di Felice Lippiello, il 54enne morto in seguito a una coltellata alla gamba sinistra. Gli investigatori non stanno tralasciando nulla al caso per risolvere il delitto nel quartiere dei Vesuni di Baiano.

La ricostruzione degli inquirenti

Sembra che il 54enne avesse fatto da poco rientro a casa di via De Sanctis insieme alla compagna, quando ha ricevuto una telefonata ed è sceso in cortile dove è stato attinto dai fendenti, uno mortale alla femorale che gli ha provocato la morte. Gli inquirenti ora sono concentrati nell’ analisi dei tabulati telefonici per risalire all’omicida.