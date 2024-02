Avellino, tentato omicidio Liotti: al via il processo per il giovane ferito Già condannato del tentato omicidio Danilo Vozone

Al via il processo per il giovane ferito in via Visconti. Anche per la vittima di quell’agguato inizia il processo per detenzione di arma in luogo pubblico

Si è aperto il dibattimento per Francesco Liotti, accusato di detenzione di arma da fuoco e sparo in luogo pubblico aggravati dal metodo mafioso. Processo che ha preso il via e che vede imputato la vittima dell’agguato in quanto il 20 agosto 2020 in Via Visconti ad Avellino, durante l’agguato tesogli, rispose al fuoco.

Stamane sono stati ammessi i mezzi di prova e il processo a carico di Liotti - difeso dall’avvocato Costantino Sabatino - è stato rinviato a giugno quando verranno ascoltati gli inquirenti.



Il processo per Volzone

Accusato del tentato omicidio di Liotti, Danilo Volzone (difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele) condannato in primo grado a 14 anni di reclusione. In appello sono state escluse le aggravanti del metodo mafioso e della premeditazione.