Resta fuori casa: un vigile del fuoco l'accompagna sotto braccio Un gesto di grande umanità

Un vigile del fuoco del distaccamento di Grottaminarda accompagna sotto braccio un'anziana rimasta fuori di casa mentre i colleghi provvedono a riapriere la porta. Una banale distrazione e la nonnina si era ritrovata impossibilità a fare rientro nella sua abitazione senza chiavi.

E' successo ad Ariano Irpino. La donna, visibilmente provata e stanca aveva percorso un tratto di strada per farsi notare dai caschi rossi accorsi in suo aiuto e alla fine commossa ha ringraziato i suoi angeli per il gentile gesto.