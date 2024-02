Dolore e lacrime a Contrada per l'ultimo saluto a Isidoro I funerali del 35enne nella chiesa di Giovanni Battista officiati da don Ovidiu

Dolore e lacrime per l'ultimo saluto di Isidoro Di Lorenzo, il giovane di 35 anni morto sul lavoro. Questo pomeriggio, nella chiesa di San Giovanni Battista di Contrada è stato celebrato il rito funebre.

Don Ovidiu ha ricordato il giovane e le sue qualità, esortando tutti a non dimenticare e di stare accanto alla famiglia, alla moglie Annamaria, in particolare. La morte di Isidoro ha lasciato tutti sgomenti. La chiesa era gremita, presente tra gli altri anche il sindaco di Contrada Pasquale De Sanctis.

Il giovane di Contrada è morto mentre si trovava sul posto di lavoro un deposito farmaceutico. Per la morte di Isidoro Di Lorenzo ci sono già due indagati. I militari dell’arma della stazione di Baiano e quelli del Nil hanno effettuato accertamenti approfonditi nell’area in cui si è verificato l’incidente sul lavoro per stabilire eventuali profili di responsabilità.