Melillo: ''Riapriamo indagine omicidio Campanello, troveremo responsabili" "La legge lo prevede perché sono reati imprescrivibili"

"Assumo qui l'impegno di fare tutto il possibile per ricominciare le indagini sulla morte di Pasquale Campanello, ucciso nel 1993, e orientarle verso l'individuazione dei responsabili. La legge lo prevede perché sono reati imprescrivibili".

Così il procuratore antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, in occasione della cerimonia per i 25 anni del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria che si tiene a Roma, presso la Scuola di formazione dell'amministrazione penitenziaria. A riportare la notizia, Antimafia 2000 informazioni su cosa nostra, ndrangheta e sistemi criminali connessi.

Il vicebrigadiere Campanello Pasquale a cui è intitolato il carcere di Ariano Irpino in Campania, morì a 32 anni, ucciso l'8 febbraio 1993 con 15 colpi di pistola in un vero e proprio agguato sotto la sua abitazione a Mercogliano. Lavorava come agente della polizia penitenziaria presso il carcere di Poggioreale, impegnato nel reparto di massima sicurezza, dove erano rinchiusi i principali boss della Camorra.