Morto sul lavoro, aperta inchiesta: Il dramma di Domenico, lascia moglie e figli La Procura di Avellino ha aperto una indagine sulla morte di Domenico Fatigati

La Procura di Avellino ha aperto una indagine sulla morte di Domenico Fatigati, l'operaio manutentore di 52 anni che stamattina, poco dopo le otto, ha perso la vita all'interno dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di AVELLINO, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel reparto basamento motori. Le indagini coordinate dal procuratore capo, Domenico Airoma, sono state affidate al pm di turno Luigi Iglio. Posti sotto sequestro il macchinario e l'area della fabbrica in cui è avvenuto il mortale incidente. Fatigati, originario di Acerra, lavorava per una ditta esterna di Foggia. Lascia moglie e tre figli. Intant domani i lavoratori dello stabilimento hanno proclamato lo sciopero in azienda. Si tratta del terzo decesso in Campania sul lavoro in poche settimane. Un dramma senza fine che conta due morti in una settimana nella sola provincia di Avellino. Insorgono i sindacati e sono numerosi i messaggi di cordoglio della politica, istituzioni e mondo delle imprese per il tragico decesso.

Stellantis esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la tragica scomparsa di Domenico Fatigati, dipendente di una ditta esterna, deceduto questa mattina durante un intervento su un macchinario all'interno dello stabilimento di Pratola Serra. E' quanto dichiara un portavoce di Stellantis Italia. L'azienda - aggiunge -, per quanto di sua competenza, sta collaborando attivamente con l'Autorita' giudiziaria e le forze dell'ordine che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell'incidente.