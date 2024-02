Bimbo di 4 anni investito: trasportato al pronto soccorso del Moscati È accaduto questo pomeriggio

Investito bambino di 4 anni, trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Moscati. Il bambino è stato trasportato d'urgenza presso l'Ospedale Moscati di Avellino, dove è stato prontamente preso in carico dal personale medico specializzato. Il piccolo, secondo una primissima ricostruzione, è stato investito a Contrada, e l 'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Oltre ai soccorsi, sul luogo dell'incidente sono intervenute prontamente le forze dell'ordine. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso. Il piccino residente a Forino, è tenuto sotto stretta osservazione, ed è stato subito sottoposto ad accurati accertamenti.