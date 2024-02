Polizia Avellino, benvenuto Questore Picone: domani incontro con la stampa Domani alle 11 la presentazione alla stampa ad Avellino

Nominato il nuovo questore di Avellino. Si tratta del dottore Pasquale Picone, vicario della Questura di Salerno. Picone, 55 anni, vanta una carriera di prestigio. Entrato giovanissimo in polizia, ha ricoperto diversi incarichi. Ha diretto, tra l’altro, il commissariato di Vicaria-Mercato a Napoli.

Prima aveva avuto ruoli di vertice proprio ad Avellino: capo della Squadra Mobile, della Digos e capo gabinetto. Pasquale Picone, che è irpino di Ospedaletto d’Alpinolo, nel prossimo mese di ottobre si troverà a gestore il G7 a Mirabella Eclano. Riceve il testimone da Nicolino Pepe, che assumerà un incarico di primo piano al gabinetto del Ministero dell'Interno.

Il dottore Pasquale Picone, originario di Ospedaletto D’Alpinolo, in Polizia dal 1988, ha svolto servizio in varie città tra cui Caserta, Avellino, Teramo e Napoli, dove da ultimo ha ricoperto la dirigenza del Commissariato Sezionale Vicaria-Mercato, nel 2016 ha ricoperto anche il ruolo di dirigente del Commissariato di Nola. Dal 2019 ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Salerno. Una lunga carriera che lo ha visto in ruoli strategici in importanti operazioni di polizia.

Negli anni in Irpinia Picone si è distinto prima come Dirigente del Commissariato di Lauro, partecipando alle operazioni di soccorso nel terribile pomeriggio del 5 maggio 1998, quando Quindici fu travolta da una montagna di fango. Per anni anche alla guida della Squadra Mobile, con risultati importanti nel contrasto alla criminalità organizzata. Fu lui insieme alla Mobile di Napoli a stanare nel maggio del 2010 Salvatore Cava jr, quando era riuscito a far.perdere le sue tracce dal giugno del 2008, quando era sfuggito al maxiblitz contro il clan Cava.