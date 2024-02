Allarme furti a Montemiletto: il sindaco Minichiello scrive a Piantedosi Intensificare le azioni di prevenzione a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica

Emergenza furi a Montemiletto, il sindaco Massimiliano Minichiello scirive al ministro dell'interno Matteo Piantedosi e per conoscenza al prefetto, questore e comandante provinciale dei carabinieri di Avellino e ai parlamentari irpini.

Viene sollecitata la massima attenzione sul crescente numero di fenomeni delittuosi di natura predatoria che, purtroppo con maggiore frequenza, vengono registrati e perpetrati sul territorio, destando un alto e diffuso allarme sociale nella comunità, in particolare nelle famiglie, nelle attività

imprenditoriali e commerciali.

"L’amministrazione comunale e tutti i cittadini - si legge nella lettera - già offrono la piena disponibilità e collaborazione in un territorio molto vasto e vulnerabile, ma sono troppi i furti per la nostra comunità e per il nostro territorio, serve un’azione più incisiva per contrastare e fronteggiare il fenomeno.

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati registrati diversi furti e tentativi di effrazione nelle abitazioni private, con pesanti conseguenze economiche ed emotive, a cui si aggiungono il furto di un veicolo in pieno centro e, per ultimo, il furto di un veicolo commerciale e di cavi di rame presso due aziende operanti nella nostra zona Industriale, causando ingenti danni alla produzione ed alle attività

imprenditoriali.

Encomiabile è stato il lavoro svolto finora dall’arma dei carabinieri, dalla compagnia di Mirabella Eclano e dalla nostra locale stazione, a cui va tutta la nostra gratitudine ed il nostro ringraziamento, ma è necessario un maggiore presidio del nostro territorio, con più uomini e più azioni a sostegno delle forze dell’ordine.

Certo della sua sensibilità alla questione sottoposta, si chiedono provvedimenti urgenti a tutela delle nostre Comunità, nei modi e nei termini che si riterranno più opportuni, al fine di garantire più sicurezza ai Cittadini, ormai esasperati e presi da senso di frustrazione ed impotenza.

Per questo motivo, nutrendo piena fiducia nelle forze dell’ordine, si chiede di valutare la possibilità di intensificare le attività e le azioni di prevenzione a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, in modo da evitare che questi atti possano reiterarsi e degenerare, al fine di restituire una condizione di normalità al nostro territorio.

Si coglie l’occasione per esortare la cittadinanza a destare la massima attenzione, invitando a segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta e soprattutto a sporgere denuncia rispetto al verificarsi di determinati episodi in quanto solo formalizzando tali attività si consente alle Istituzioni preposte di mettere in campo tutti gli strumenti che potrebbero risultare utili e di supporto alle autorità per garantite la sicurezza pubblica di una comunità."