Raffica di multe nel centro di Avellino: oggi non siamo nella città dei balocchi Decine di verbali, puniti residenti e dipendenti dei negozi: ma durante Eurochocolate...

Attenzione, avellinesi: la città dei balocchi e del lunapark (copyright monsignor Aiello) è tornata a essere la città delle regole. Dovrebbe essere una buona notizia. Non lo è per i residenti e i dipendenti dei negozi del centro città che questa mattina sono stati "manganellati" con il blocchetto delle multe dai vigili urbani che hanno ripreso a leggere il codice della strada. Per decine di giorni – guarda caso durante Eurochocolate – i nostri ineffabili agenti hanno avuto tutti e due gli occhi bendati, tant'è che la città sul fronte della sosta è diventata una giungla incredibile, con le auto che hanno invaso piazza Libertà disseminata di divieti di sosta e si è parcheggiato sui marciapiedi e persino davanti ai portoni. Multe? 0.

Nella mattinata di oggi – ci segnalano i cittadini - sono stati elevati verbali a raffica lungo le traverse del Corso Vittorio Emanuele. Ha rimediato il verbale persino chi esponeva il permesso dei residenti (si paga la sosta al comune), solo perché si occupava la zona di carico e scarico, che come sanno tutti non viene più utilizzata dai fornitori che con i loro camion scorazzano a tutte le ore del giorno lungo il Corso isola pedonale. Resta da capire chi impartisce questi ordini a corrente alternata (multe no durante Eurochocolate, multe sì quando ce le abbiamo girate) perché com'è noto il comando dei vigili urbani non ha una guida dopo che il "nostro" Michele Arvonio ha scelto la strada della politica diventando sindaco di Tufino. Insomma, visto che siamo di nuovo nella città delle regole, avvertiamo gli avellinesi: attenti a dove parcheggiate, almeno fino al prossimo spettacolo...