Avellino: inchiesta Summer Festival, i carabinieri acquisiscono atti in Comune Notificato un decreto di sequestro negli uffici comunali di Piazza del Popolo

di Paola Iandolo

L'inchiesta del Summer Festival prosegue. I carabinieri del comando provinciale di Avellino, su delega della Procura, in Comune hanno sequestrato due delibere con le quali sono stati affidati gli eventi alla società di somministrazione di bevande e alimenti che ha organizzato il Summer Festival in città nell’agosto del 2023. Al momento ci sarebbero anche i primi iscritti nel registro degli indagati.

Le attività in corso

Documenti che ora saranno analizzati dagli inquirenti. Dunque l’attenzione degli inquirenti è concentrata sull'iter con il quale il comune di Avellino ha gestito la programmazione del Summer Festival dell'agosto 2023. L’inchiesta prese il via dopo l’escussione di tre consiglieri di minoranza, come persone informate dei fatti in Procura. Subito dopo venne aperto un fascicolo contro ignoti. Ma da stamane ci sono le prime iscrizioni. Ora la pg dovrà verificare quali erano gli affidamenti che dovevano passare attraverso il Mepa e quali invece potevano essere conclusi direttamente con le singole imprese. Un'inchiesta che potrebbe allargarsi ulteriormente.