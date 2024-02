Picchiarono e minacciarono i loro clienti: ritornano in carcere Liotti e De Vito La traduzione in carcere dopo la conferma della condanna emessa dalla Corte di Cassazione

di Paola Iandolo

Si sono aperte di nuovo le porte del carcere di Bellizzi Irpino per Kevin De Vito e per Sonia Liotti. I carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello di Napoli nei confronti di Kevin De Vito e Sonia Liotti condannati in via definitiva rispettivamente alla pena di 5 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e a quattro anni e quattro mesi di reclusione, cosi come deciso dai giudici della Corte di Appello di Napoli che avevano riformato la sentenza di primo grado nel luglio scorso.

Le accuse

Stando alle indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale di Avellino i due imputati minacciarono e picchiarono brutalmente una coppia di tossicodipendenti per i debiti derivanti dall'acquisto di sostanze stupefacenti.