Ariano: esonda il torrente Lavella nelle campagne di Difesa Grande Piogge torrenziali hanno messo in ginocchio molte zone del territorio tra cui Creta

Esonda il torrente Lavella nelle campagne a ridosso della discarica di Difesa Grande ad Ariano Irpino. Per i residenti in contrada Consini è stata una mattinata di disagi. L'acqua ha invaso i campi e la sede stradale. Un episodio del genere così eclatante di verificò negli anni più critici dello sversatoio che in questa circostanza grazie alle opere messe in atto non avrebbe subito conseguenze.

Piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio molte zone del territorio arianese e limitrofo a partire dalla zona famigerata di contrada Creta. Non si contano le richieste di intervento al comando della polizia municipale di piazza Mazzini. Atteso in zona nella giornata di domani il sopralluogo da parte dei tecnici comunali insieme all'amministrazione per fare il punto della situazione e verificate l'entità dei danni.