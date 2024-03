Avellino: inchiesta sugli appalti, nelle prossime ore attesi nuovi sviluppi Nei prossimi giorni saranno ascoltate le persone informate sui fatti

Le inchieste giudiziarie sull’attività di Piazza del Popolo, oltre a susseguirsi, entrano nel vivo. Nei prossimi continueranno ad essere ascoltate delle persone informate sui fatti in procura che potrebbero chiarire alcuni degli aspetti considerati “cruciali” per gli inquirenti.

Domani l’avvocato Luigi Petrillo, difensore del primo cittadino, Gianluca Festa (indagato insieme alla dirigente comunale Filomena Smiraglia, al consigliere Diego Guerriero e a suo fratello Fabio e ai due fratelli Generoso e Andrea Canonico) depositerà il riesame. Dunque si attende la fissazione dell’udienza che consentirà di accedere alla documentazione redatta dal pm Vincenzo Toscano.

Attesa anche per il conferimento incarico al perito per effettuare le copie forensi sui cellulari sequestrati agli indagati ed accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti.

Le inchieste in corso

I fascicoli aperti da giugno 2023 ad oggi sono quattro. Inchieste che contano complessivamente 13 indagati e vanno dal piano di zona, al concorso presumibilmente truccato, al Summer Festival fino agli appalti pubblici, ad avviso degli inquirenti, truccati.