Blocco dei treni sulla Caserta-Foggia: ecco la galleria interessata dalla frana Sembra di rivivere il dramma di Montaguto degli anni scorsi con l'Italia spaccata in due

Non sarà impresa facile e rapida, ripristinare i collegamenti lungo la linea ferroviaria Roma-Bari-Lecce. I tempi potrebbero essere piuttosto lunghi. Sembra di rivivere il dramma di Montaguto degli anni scorsi con l'Italia spaccata in due.

Un pool di tecnici stamane ha ispezionato la storica galleria Starza interessata dal movimento franoso che ha letteralmente interrotto da ieri i collegamenti ferroviari lungo la tratta Caserta-Foggia. Il tunnel in questione è situato in prossimità del ponte attraversato dal fiume Cervaro alla località Cristina accanto ad una storica cementeria, nel territorio di Ariano Irpino. Fortunatamente lo smottamento all'interno della galleria non ha arrecato alcuna conseguenza grazie alla segnalazione immediata al settore tecnico di Rfi.

La circolazione al momento resta sospesa tra Benevento e Ariano Irpino. La galleria è stata transennata.

Le ultime notizie di Trenitalia:

I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus sostitutivi nella tratta interessata con significativi ritardi. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity di oggi mercoledì 13 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Ariano Irpino a Benevento, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8302 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento.

• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) - Lecce (13:35) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8314 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.

• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento ad Ariano Irpino, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8319 che ne attende l'arrivo.

• il treno FR 8326 Lecce (17:15) - Roma Termini (23:00) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.

• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) - Lecce (23:38) è cancellato da Benevento ad Ariano Irpino.

• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.

• il treno FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55) è cancellato.

• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) - Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) - Benevento (18:02) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) - Lecce (23:06) da Roma a Benevento o il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) - Napoli Centrale (18:33) da Roma a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) - Napoli Centrale (11:15) è cancellato.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) è cancellato.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) - Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni Alta Velocità e Intercity di giovedì 14 marzo

• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) - Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) - Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) - Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.