Preso il ladro di profumi: "Sempre fiducia nelle istituzioni, denunciate sempre" Mirabella Eclano, l'avvocato Cinzia Capone riflette sull'importanza del patto comunità-istituzioni

"Tutto è bene quel che finisce bene. Purtroppo anche nei nostri territori bisogna tenere alta l’attenzione per evitare che spiacevoli episodi, come quello capitato ai miei assistiti, si ripetano". Così l'avvocato Cinzia Capone in un post sulla sua pagina social plaude al lieto fine dopo un furto messo a segno a Mirabella Eclano. "Grazie all’intervento dei Carabinieri di Mirabella Eclano il reo è stato consegnato alla giustizia - spiega Capone-.. Le indagini coordinate dal Luogotenente Ivan Molinaro e dagli uomini del nucleo operativo e radiomobile hanno portato all’arresto di un delinquente che aveva rubato profumi di elevato valore. L’attività investigativa, iniziata grazie alla denuncia delle vittime, ha permesso di recuperare la refurtiva e di ammanettare il malvivente che è stato poi condotto presso il Tribunale competente per il rito direttissimo finito con la convalida dell’arresto". L'avvocato riflette sulla importanza della costante sinergia tra comunità e istituzioni nella lotta al crimine.

"Il coraggio delle mie assistite, la scaltrezza delle commesse dei negozi e l’azione meticolosa e fulminea degli investigatori hanno permesso il buon esito di una vicenda iniziata in modo triste. Quando dico di avere fiducia nelle istituzioni intendo proprio questo. Le Forze dell’Ordine, la Magistratura ed il senso civico devono rimanere presidi di riferimento nelle nostre comunità". Conclude Capone.