Violenza e stalking a Rotondi: il Gip rigetta richiesta di incidente probatorio Il 24enne è sottoposto agli arresti domiciliari dal 6 marzo scorso

di Paola Iandolo

E' accusato di violenza sessuale e stalking nei confronti dell'ex ragazza: il Gip del Tribunale di Avellino, Francesca Spella ha rigettato la richiesta di incidente probatorio. La ragazzina presunta vittima di violenza sessuale da parte dell'ex fidanzato non verrà ascoltata in audizione protetta per cristallizzare la prova. Il giudice delle indagini preliminari non ha ravvisato i presupposti per ascoltare la ragazza in questa fase.

Arresti domiciliari

Agli arresti domiciliari per questa vicenda è finito un giovane di 24 anni di Rotondi difeso di fiducia dall’ avvocato Vittorio Fucci. La persona offesa quindi sarà sentita durante lo svolgimento del processo dove sarà sottoposta anche all’ esame della difesa dell’ indagato che tenterà di smontare l’impianto accusatorio. La persona offesa è assistita dall’avvocato Giovanna Coppola.