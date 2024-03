Montecalvo Irpino, si apre una voragine in strada: chiusura immediata nel centro urbano all’altezza del civico, 9 di via Dante

Questa mattina, in Montecalvo Irpino, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito del cedimento del terreno sottostante il manto stradale avvenuto nel centro urbano all’altezza del civico, 9 di via Dante e dove si è aperta una voragine di circa un metro di diametro e profonda 2,5 metri. Strada immediatamente chiusa al traffico e messa in sicurezza in attesa intervento tecnici comunali e VV.FF.. Nessun danno a persone. Accertamenti in corso.