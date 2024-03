Ariano, il terreno cede e il trattore si ribalta: due feriti in ospedale Tragedia sfiorata per un soffio in contrada Orneta

Cede il terreno e il trattore si ribalta. Paura nelle campagne arianesi. Tragedia sfiorata per un soffio in contrada Orneta.

Al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino un anziano e un 46enne alla guida del mezzo.

Ad avere la peggio l'83enne che ha riportato fratture agli arti, contusioni e ferite vistose al volto. E' al momento sotto osservazione ma non in pericolo. Lievi conseguenze per il conducente del mezzo agricolo. Soccorsi tempestivi da parte dei sanitari arianesi.

Ed è di oggi la tragedia nei campi a Monteverde in Irpinia. Un anziano agricoltore di 83 anni ha perso la vita mentre stava lavorando in un fondo. L'uomo era alla guida del suo trattore, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato. E' successo alla località Ferro Tettoloni.