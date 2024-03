Incidente agricolo nei campi di Aquilonia: 50enne perde una gamba L'uomo incautamente si è avvicinato ad un trattore in moto. Trasportato d'urgenza al Moscati

Incidente agricolo questo pomeriggio in località Fontana Nocelle, ad Aquilonia. Paura per un 50enne del posto che, avvicinatosi incautamente ad un trattore, è rimasto gravemente ferito a una gamba. Il grosso mezzo, secondo una primissima ricostruzione, avrebbe tranciato l'arto inferiore destro dell'uomo, che tempestivamente è stato soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia. L'uomo è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Moscati di Avellino. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri. Solo pochi giorni fa un altro drammatico incidente, questa volta mortale, è avvenuto a Monteverde, piccolo comune in provincia di Avellino. Domenico Loreti, un anziano del posto, è morto in un tragico incidente agricolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle ore 14'20 del 23 marzo, era intervenuta nel territorio del comune di Monteverde in contrada Ferro Tettoloni, per l'incidente che aveva visto coinvolto solo il trattore guidato dall'anziano. Purtroppo l'uomo alla guida di 83 anni, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi è deceduto. Sul posto il personale medico del 118 che ne avevano constatato il decesso e i Carabinieri della Stazione di Aquilonia che avevano effettuato i rilievi del caso.

"Siamo distrutti - spiega il sindaco Antonio Vella -. Questo lutto ha colpito al cuore ogni abitante di Monteverde. La comunità piange un compaesano morto per una tragica fatalità. Siamo vicini a parenti e familiari in queste ore di profondo dolore e cordoglio".