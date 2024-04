Avellino: incidente in A16, code e traffico in autostrada Nel territorio di Monteforte l'incidente: code chilometriche in direzione Napoli

Code e disagi in Irpinia nel giorno di Pasquetta. Dopo una giornata di attese per l'arrivo dei vacanzieri e turisti, in serata si è verificato un incidente lungo l'autostrada A16, poco dopo il casello Avellino Ovest, che ha scatenato il caos nel traffico, mandando in tilt la circolazione in direzione Napoli. È successo al km 35 nel territorio di Monteforte. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei soccorsi. Sul posto agenti della Polstrada per i rilievi. Le conseguenze di questo incidente si sono riversate sulle migliaia di automobilisti che, dopo aver trascorso la Pasquetta fuori porta in Irpinia, si apprestavano a fare rientro verso le proprie abitazioni. Al momento si calcolano fino a tre chilometri di coda, con la situazione che continua ad essere monitorata da parte delle autorità competenti. L'incidente ha generato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe attese e rallentamenti significativi lungo il tratto autostradale interessato.