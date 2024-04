Incidente sulla Variante: soccorsi sul posto, 3 auto coinvolte In serata il sinistro carabinieri sul posto

Un incidente stradale si è da poco verificato sulla Variante sette bis, questa sera, lunedì 1 aprile 2024, in Irpinia. Da un primo bilancio sarebbero tre le auto coinvolte e i soccorsi sono arrivati tempestivi per prestare aiuto ad automobilisti e passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona e i vigili del fuoco che hanno eseguito gli interventi si recupero dei feriti e dei mezzi. L'incidente si è verificato sulla Statale Sette Bis, nel territorio di Atripalda poco prima dello svincolo di collegamento del raccordo Avellino Salerno. Da accertare dinamica e bilancio del sinistro. Si registrano code e rallentamenti, per i rientri dalle gite di oggi per Pasquetta. Tutte le strade di collegamento per svincoli autostradali e raccordi sono intensamente trafficate per i rientri, dopo la giornata di Pasquetta.