Tre motociclisti si schiantano a pasquetta: uno è in prognosi riservata Il più grave che poteva avere conseguenze davvero drammatiche è avvenuto a Pratola Serra

Tre motociclisti coinvolti in due incidenti stradali nel giorno di Pasquetta tra Irpinia e Sannio in Campania. Il più grave a Pratola Serra. Una moto per cause in corso di accertamento, sbanda ed esce fuori strada, stesso destino per l'altra che la precedeva. Bilancio, una persona in prognosi riservata ricoverata al Moscati di Avellino. Un ulteriore incidente si è verificato all'uscita di San Giorgio del Sannio lungo il raccordo autostradale. In questo caso, lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. Su entrambi gli incidenti sono intervenuti i carabinieri.