Inchiesta appalti indetti dal Comune, al via le perizie sui cellulari La polizia giudiziaria effettuerà le copie forensi dei cellulari degli indagati

di Paola Iandolo

Si apre la settimana decisiva per effettuare gli accertamenti irripetibili sui cellulari degli indagati, sequestrati dagli inquirenti, tra cui risultano l'ex sindaco Gianluca Festa, l'ex dirigente comunale indagata, Filomena Smiraglia, l'ex consigliere comunale Diego Guerriero, suo fratello, l'archiettetto Fabio Guerriero, l'ex presidente della Del Fes Gennaro Canonico e suo fratello, il commercialista Andrea Canonico. Nonm verranno effettuati gli accertamenti sui cellulari del dirigente comunale indagato Gianluigi Marotta e dell'agente pubblicitario che ha curato l'appalto affidato ad Rds per la promozione di Eurochocolate. Ai due gli inquireinti non hanno effettuato sequestri. Dall’inchiesta sarebbero emersi diversi appalti condizionati e aggiudicati dalle ditte indicate dal sindaco, con affidamento diretto. E' emerso anche il ruolo di una funzionaria, pronta a “soddisfare le richieste del sindaco” nella gestione degli appalti. La costante interferenza del sindaco Gianluca Festa nelle questioni inerenti gli affidamenti degli appalti pubblici emerge con forza anche dalle intercettazioni acquisite dagli inquirenti negli uffici comunali.

La violazione del principio di rotazione

Ad avviso della pubblica accusa in alcuni casi nella gestione degli appalti indetti dal comune di Avellino sarebbe stato violato il principio della rotazione tra le società. Inoltre dalle conversazioni – finite agli atti – tra la dirigente comunale e la funzionaria emerge il metodo applicato per evitare i controlli: effettuare uno stralcio dei lavori in modo da ricondurli sotto la soglia dei 40mila euro evitando di fatto, di procedere alle verifiche. Ed ancora per garantire sempre alle stesse ditte l’affidamento dei lavori – violando la normativa del settore – motivavano tale scelta affermando che non vi erano altre alternative, tenuto conto anche che la ditta in questione aveva accuratamente eseguito il precedente contratto.

Fatture della Del-Fes Cestistica irpina

Dalla disamina della documentazione contabile sarebbero emerse anche due fatture emesse dalla società di basket Del Fes a favore delle ditte alle quali la dirigente e la funzionaria si erano adoperate per assegnare - anche in violazione dei principi stabiliti dal codice degli appalti - i lavori pubblici.