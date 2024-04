Ariano: squallida azione anche nel giorno di Pasqua al cimitero Tre denunce finora non sono servite a nulla

"Non più di dieci giorni fa avevo acquistato e rimesso al suo posto la fiaccola in vetro sparita dalla lapide e puntualmente, qualcuno l'ha nuovamente portata via. Non so più cosa pensare, sono profondamente amareggiato. Non sono bastate finora ben tre denunce contro ignoti a fronte di quattro, cinque furti consumati fino ad oggi a distanza di un anno."

E' la rabbia e l'indignazione di chi continua purtroppo a subire questa ignobile e vergognosa azione, rimasta finora impunita. E' successo ancora una volta nell'area nuova del cimitero di Ariano Irpino e forse non sarà l'ultima.

I sospetti da parte di più persone, cadrebbero su una persona di mezza età che frequenta quasi giornalmente il luogo sacro, non certo per onorare con la preghiera i propri cari, ma animato da ben altri squallidi propositi, forse per dispetto o semplicemente per creare scompiglio senza una valida motivazione. Viene rivolto un appello alle forze dell'ordine ad intervenire.