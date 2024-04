Avella, travolge con la moto una bimba di tre anni e fugge via L'uomo denunciato per omissione di soccorso e lesioni. La piccola è grave al Santobono

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato un 40enne del posto, ritenuto responsabile di un incidente stradale. Qualche ora prima l’uomo, nei pressi di un ristorante di Avella, avrebbe investito con la sua moto una bambina di tre anni per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La minore è stata trasportata all’ospedale di Nola e successivamente ricoverata al “Santobono” di Napoli. Il presunto responsabile è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose. Gli sono state inoltre contestate varie infrazioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.