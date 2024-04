Serino, sbanda e finisce fuori strada ribaltandosi, paura sul Raccordo Sul posto Polstrada, Anas, vigili del fuoco, e sanitari del 118

Sbanda e si ribalta sul Raccordo avellino- Salerno, paura nel territorio di Serino. Tragedia sfiorata in direzione Salerno, per un incidente che ha visto coinvolta una sola vettura. Per cause da accertare, un uomo alla guida di un'auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. A bordo del veicolo padre e figlio. Entrambi sono stati a soccorso dai sanitari del 118 e vigili del fuoco. Sul posto tempestivo l'arrivo della Polstrada, Aci e tecnici Anas. Complicate le operazioni di recupero della vettura finita in una cunetta che costeggia la carreggiata.