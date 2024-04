Finanza, concorso allievi marescialli: ecco tutte le indicazioni per la domanda Il colonnello Minale: un'occasione per potersi formare all'interno del Corpo

Scade alle 12 di sabato 6 aprile p.v. il bando di concorso nella Guardia di Finanza, pubblicato il 7 marzo 2024, per il reclutamento di 1.330 allievi marescialli, di cui n. 1.250 destinati al contingente ordinario e 80 al contingente di mare. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ad illustrare il bando direttamente il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, colonnello Salvatore Minale: “Possono partecipare al concorso, i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età e, nel contempo, abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2023/2024.

Quali prospettive per i giovani diplomati che superano il concorso?

“È un'interessante occasione per i giovani di potersi formare professionalmente all'interno di un Corpo prestigioso e fare una carriera di grande fascino. L’Ispettore della Guardia di finanza, infatti, svolge un ruolo di elevato profilo tecnico-operativo, con il compito di eseguire, in prima persona, le attività investigative e amministrative connesse alle funzioni possedute, ivi comprese delicate indagini volte a contrastare gravi fenomeni di criminalità economico-finanziaria, di criminalità organizzata e di terrorismo. Nel corso della carriera può essere preposto al comando di unità operative o di reparti territoriali, nel cui ambito coordina le attività del personale posto alle proprie dipendenze”.

Dove si svolge il corso di Formazione?

Il corso di formazione, di carattere universitario – spiega il Colonnello Minale – si svolge presso la prestigiosa Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza dell’Aquila e ha una durata di tre anni, al termine del quale ? in base ad una convenzione con l'Università dell'Aquila ? conseguono il titolo della laurea triennale in “Operatori giuridici di azienda”. Nominati marescialli, sono assegnati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.