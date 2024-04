Appalti comunali condizionati, oggi copie forensi del cellulare dell'ex sindaco La polizia giudiziaria stamane darà il via agli accertamenti tecnici irripetibili

di Paola Iandolo

Con l'acquisizione delle copie forensi del contenuto del cellulare dell'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa entra nel vivo l'inchiesta condotta dalla procura di Avellino, guidata dal procuratore Domenico Airoma, sugli appalti pubblici presuntivamente pilotati. Gli inquirenti entreranno in possesso di tutte le conversazioni relative al periodo di indagine.

Mentre il 6 aprile verranno acquisite le copie forensi degli altri indagati tra i quali risultano l'ex dirigente comunale ai Lavori Pubblici, Filomena Smiraglia, l'ex consigliere comunale Diego Guerriero, di suo fratello Fabio Guerriero. Per ultime saranno acquiiste le copie forensi degli altri due indagati, l'ex presidente della Del-Fes, Gennaro Canonico e suo fratello Andrea Canonico. In questo filone risultano indagati anche il dirigente comunale alle Finanze, Gianluigi Marotta e un agente pubblicitario di Rds, non raggiiunti da un decreto di sequestro.

Gli indagati sono accusati in via provvisoria di associazione a delinquere finalzzata alla corruzione, emissione di false fatture per operazioni inesistenti, abuso d'ufficio e turbativa d'asta.