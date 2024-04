La visita del comandante Interregionale della Finanza al comando di Avellino Il generale Augelli è stato accolto dal comandante Salvatore Minale

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, il colonnello Salvatore Minale – ha accolto, presso gli Uffici del Comando Provinciale della Finanza, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza - il Generale Corpo d’Armata Vito Gianpaolo Augelli. Il generale si è recato prima in Procura ad Avellino per incontrare il procuratore capo Domenico Airoma e poi ha salutato i finanzieri dei vari comandi presso il provinciale di via Pontieri. Un incontro per testimoniare la presenza costante sul territorio delle Fiamme Gialle. Il generale Augelli ha rimarcato infatti l'importanza della tutela della legalità.