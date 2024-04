Parroco picchiato in carcere, Rotondi: Governo vicino a chi lavora in trincea La nota

"Ho già avuto modo di visitare il carcere di Avellino, la scorsa settimana , nell’esercizio della funzione ispettiva assegnata ai parlamentari. Ho incontrato il direttore del carcere e i rappresentanti delle forze dell’ordine, registrando le loro proposte ,che ho già trasferito al governo. Dico questo per rassicurare la direzione del carcere e quanti sono in trincea: parlamento e governo sono costantemente informati della difficile situazione che si registra in un istituto carcerario altamente strategico." Così l'onorevole Gianfranco Rotondi.