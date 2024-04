Cade da impalcatura e resta infilzato alla coscia: 53enne di Avellino al Moscati L'uomo è stato portato al Pronto Soccorso

Poco fa, a Monteforte Irpino, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Taverna Campanile dove un operaio, durante i lavori di rifacimento di un canale di scolo, è caduto da una impalcatura alta circa 2 mt. venendo infilzato ad una coscia da un ferro di armatura del muro in costruzione.

L'uomo 53enne avellinese, liberato dai VF, è stato trasportato da personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "G. Moscati" di Avellino, dove si trova in stato di coscienza ed è in attesa di intervento chirurgico, non in pericolo di vita.

Accertamenti in corso finalizzati a ricostruire la dinamica dell'evento.