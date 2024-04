Furti: criminalità sempre più spavalda, malviventi di casa in Valle Ufita E' allarme in diversi comuni dove i malviventi agiscono soprattutto durante la notte

Dalla banda del buco in azione ad Ariano Irpino dove è stata presa di mira un'area di servizio lungo la statale 90 delle puglie nella zona industriale di Camporeale al terrore che stanno vivendo da giorni le famiglie di Melito Irpino, gli abitanti di Gesualdo e dei comuni limitrofi.

Una decina finora le abitazioni finite nel mirino dei ladri a Melito Irpino. Due nelle ultime ore nella zona di Parco Sant'Egidio, quartiere molto popolato e contrada Cozza. In una delle abitazioni vi era persino una famiglia all'interno.

A Gesualdo in contrada Piano della Croce è stata colpita un villetta isolata dove vi erano quattro vespe special, portate via insieme a varie attrezzature, bobine, cavi per realizzare impianti elettrici, Bottino circa 15.000 euro.

L'ultimo colpo in ordine di tempo la scorsa notte a Grottaminarda, in contrada Piani nei pressi del supermercato Pam, una zona famigerata. In una officina meccanica i malviventi hanno rubato un camion Iveco, fermo in attesa dei lavori di riparazione, din proprietà di un'impresa della Baronia.