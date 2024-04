La banda dell'Audi nera in azione nell'area servizio di Mercogliano Hanno portato via solo qualche stecca di sigarette e 5 mila euro in contanti

Sono precisi, organizzati, agiscono a volto coperto in breve tempo con modalità paramilitari e quasi sempre riescono a portare via il bottino indisturbati. La banda dell'Audi nera ha colpito ancora a Mercogliano, dove da qualche settimana sono state prese di mira tutte le rivendite di tabacchi. Ma stavolta qualcosa è andato storto, il colpo è riuscito a metà. Quando sono arrivati nell'area di servizio di via Sant'Angelo nei pressi del Movieplex hanno immediatamente forzato la saracinesca ma non sono riusciti ad asportare la cassaforte perché è scattato l'allarme, hanno portato via solo qualche stecca di sigarette e 5 mila euro in contanti.

Solo una settimana fa in via matteotti sempre a mercogliano una tabaccheria è stata svaligiata presumibilmente dalla stessa banda. Una escalation preoccupante che ha fatto parecchie vittime, più di venti in poche settimane ad avellino e provincia. i rivenditori esasperati chiedono più controlli e un maggioe sforzo investigativo per acciuffare la banda dell'audi nera ormai un vero incubo per decine di commercianti