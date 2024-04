Tragedia ad Atripalda, muore a 28 anni stroncato da un malore Ieri sera il dramma. Inutili i soccorsi

Atripalda sotto choc, per la morte di un giovane stroncato da un malore improvviso.

Ieri sera, il ragazzo di soli 28 anni, dopo aver trascorso del tempo in un locale di Atripalda, è stato colpito da un malore fulminante. Inutili i soccorsi arrivati tempestivi sul posto. Per il 28enne non c'è stato nulla da fare. È risultato inutile ogni tentativo di soccorso e manovra di rianimazione, praticata dai sanitari. Le autorità sono intervenute prontamente, con i carabinieri della stazione locale che si sono recati sul posto per le verifiche di rito. Cordoglio e strazio in paese per il tragico decesso. La notizia si è rapidamente diffusa tra le famiglie della comunità atripaldese. In tanti stanno raggiungendo i familiari per provare a dare conforto e vicinanza in queste ore tragiche.