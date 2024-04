Tentano la rapina al bancomat di Scampitella, ecco perché il colpo è fallito Allarme scattato presso la Situation Room di Napoli, che con telecamere controlla da remoto h24

Rapina sventata ai danni del bancomat dell'ufficio postale di Scampitella, in provincia di Avellino.

Tre persone a volto coperto, poco prima delle cinque, hanno tentato di far esplodere l'erogatore Atm della sede in via Piave, ma grazie all'allarme scattato presso la Situation Room di Napoli, che con telecamere controlla da remoto 24 ore su 24 gli Atm, sono stati costretti alla fuga. Gli operatori hanno allertato i carabinieri che una volta giunti sul posto hanno confermato il tentativo di rapina. Poste Italiane fa sapere che nell'ultimo anno sono stati sventati il 58 per cento dei tentativi di rapina agli sportelli bancomat della società grazie agli impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 860 telecamere.

Gli erogatori di Poste Italiane impediscono l'introduzione di materiale esplosivo all'interno della cosiddetta "ghigliottina" e in caso di effrazione fanno partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell'Ordine.