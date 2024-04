Furti, nuovo assalto nella notte ad Ariano: smembrata una cassa automatica Indagini sono in corso per ricostruire i vari episodi e cercare di risalire alla banda

Malviventi all'attacco in piena notte nel cuore di Cardito ad Ariano Irpino, entrano in casa con i proprietari all'interno colpiti nel sonno, tentano di rubare in alcune abitazioni vicine non riuscendovi e assalgono un panificio portando via la cassa automatica, contenente denaro contante il cui bottino è in via di quantificazione.

E' successo poco prima delle 3.00. Ad agire una banda di malviventi muniti di tute bianche, mascherine e con ogni probabilità visori notturni.

Conoscevano alla perfezione i luoghi presi di mira come si può evincere dalle varie immagini registrate dalle telecamere presenti, ora al vaglio degli inquirenti. Indagini affidate a carabinieri e polizia.

Al panificio le tradizioni del tricolle, di fronte all'ingresso di località Torana i ladri hanno portato via monete e l'intera cassa automatica in un terreno adiacente dove mediante attrezzi da scasso, probabilmente una mazzetta martello, è stata letteralmente smembrata. A ritrovarla il proprietario poco dopo insieme ai carabinieri.

Indagini sono in corso per ricostruire i vari episodi e cercare di risalire alla banda. Un dato è certo: è cambiata la modalità dei furti rispetto all'escalation dei mesi scorsi. Oramai si agisce in piena notte e senza scrupoli, sfidando tutto e tutti.