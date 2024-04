Scappa di casa e finisce nel fiume Sabato, cagnolino salvato dai vigili I vigili sono intervenuti ad Atripalda

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 20 aprile, sono intervenuti ad Atripalda per il recupero di un cagnolino dal letto del fiume Sabato. Il cane che si era perso in zona nei giorni scorsi è stato affidato ad una persona che lo ha preso in affidamento, e che ha a lungo ringraziato la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Avellino.