Inchiesta Dolce Vita, Festa chiama l'investigatore privato a caccia di microspie I particolari agli atti delle indagini della Procura di Avellino

Gli interrogatori di garanzia nei confronti dei tre indagati dell’inchiesta della Procura di Avellino su concorsi, depistaggio, sponsorizzazioni degli eventi come Eurochocolate, che ha portato ad un vero e proprio terremoto giudiziario nella città capoluogo, sono stati fissati per martedì. Sia l’ex sindaco Gianluca Festa, l’ex dirigente comunale Filomena Smiraglia, che l’architetto Fabio Guerriero, dovranno comparire davanti al Gip Giulio Argenio per offrire i chiarimenti rispetto alle accuse contestate che hanno portato alla misura cautelare eseguita ieri nei loro confronti. Come è noto quella definita ieri con gli arresti dei tre indagati, è solo una porzione di una più ampia attività di indagine, che risulta ancora in itinere e che potrebbe vedere alla sbarra altri funzionari, amministratori, ma anche imprenditori e professionisti.

Relativamente alla condotta dell'ex sindaco sul depistaggio delle indagini, dagli atti emerge che lo stesso, dopo aver appreso del blitz dei carabinieri nelle stanze dei dirigenti (in data 29 febbraio e 1 marzo 2024), qualche giorno dopo, il 4 marzo, chiama un investigatore privato per avviare operazioni di ricerca di eventuali microspie presso l'ufficio del sindaco, operazioni che dimostrano come Festa, avendo in animo di far sparire il computer e i documenti, volesse accertarsi preventivamente dell'inesistenza di apparecchi che registrassero quanto avveniva all'interno dell'ufficio (tentativo che, tuttavia, non ha sortito l'effetto sperato, atteso che le microspie hanno ripreso interamente l'attività di depistaggio). Il giorno dopo smonta computer e altro materiale informatico e lo carica dentro a degli scatoloni e lo consegna a un uomo, non identificato, all'esterno dell'hotel del la ville. L'ordinanza contiene altri particolari relativi al concorso per vigile urbano. Si cerca di capire se siano state agevolate persone e soprattutto in cambio di cosa...