Malviventi ancora in azione nelle case ad Ariano: non c'è tregua L'indignazione del comitato Santa Barbara

Non è ancora chiaro quanti siano stati i furti consumati o tentati ma un dato è più che certo: i malviventi continuano spavaldi e imperterriti ad agire. Quella appena trascorsa è stata ancora una volta una serata ad alta tensione. E c'è chi non dorme in queste ore pur di vegliare le proprie case. Da Santa Barbara a Foresta come si può evincere dai gruppi whatsapp è stato un allarme continuo. Polizia e carabinieri stanno dando la caccia alla banda.

Episodi avvenuti mentre proprio in contrada Santa Barbara si discuteva in un incontro, di questa odiosa problematica:

"A quanto pare il fenomeno furti non si è placato, ma allo stesso tempo - scrive Massimiliano Grasso - mi è parso di capire che la preoccupazione resta di pochi, vista la scarsa partecipazione all'incontro del comitato contro i furti. Presente massimo sei sette persone. Con Don Ottone Morra e Maria Grazia Santosuosso abbiamo preso questo impegno e lo porteremo avanti, ma bisogna anche essere consapevoli che la collettività si può ritenere tale se unita e partecipe. Questo non è sfogo ma una presa d’ atto ."