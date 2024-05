L'auto va a fuoco mentre percorre la strada: l'autista si salva in tempo Il rogo a Montefusco, decisivo l'intervento dei vigili del fuoco

Paura nel pomeriggio in Irpinia. Un'auto ha preso fuoco all'improvviso. E' stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino. E' successo alle 18.00 in via Serra a Montefusco. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza tutta la zona. Il conducente oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. L'auto è andata completamente distrutta.