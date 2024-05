Inchiesta Dolce Vita, depositati nuovi atti davanti ai giudici del Riesame Attesa oggi la decisione dell'VIII sezione per l'ex sindaco Festa

di Paola Iandolo

La Procura di Avellino ha depositato nuovi atti all’attenzione dei giudici del Tribunale del Riesame e che dovranno essere esaminati dai magistrati dell’Ottava Sezione chiamati a decidere sulle esigenze cautelari per l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Il pm Vincenzo Toscano ha infatti aggiunto agli atti già a disposizione del Tribunale del Riesame, anche una nuova informativa redatta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dalla polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, legata probabilmente alle attività di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia dall’ ex primo cittadino. Atti che dovrebbero sostenere le esigenze cautelari, ovvero la necessità di un provvedimento nei confronti dell’ex sindaco, nonostante le dimissioni e anche la fine anticipata della sua consiliatura.

Le accuse

L’ex sindaco è accusato di peculato e depistaggio, per la sparizione dal suo ufficio del computer, la tentata induzione indebita nella vicenda sponsorizzazioni e sempre in quel contesto anche la corruzione nell’esercizio delle funzioni. Per cui si dovranno attendere le decisioni dei giudici del Riesame, che arriveranno nel tardo pomeriggio.