Auto contro albero, la tragedia della signora Anna Maria: attesa per i funerali Alla guida dell'auto l'assessore Cerbone, morta la madre. Avella sotto choc

La comunità di Avella è sotto choc per la tragica morte di Anna Maria Sodano, 73 anni, deceduta in un tragico incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. Dolore che si aggiunge a dolore, nella piccola comunità del mandamento guidata da Vincenzo Biancardi, per una tragica fatalità che ha visto coinvolte nello stesso sinistro madre e figlia. Al volante della vettura infatti, che è finita contro un albero nel territorio di Monteforte Irpino, c'era la figlia della signora Anna Maria, l'assessore Santina Cerbone, rimasta ferita.

Il drammatico incidente stradale si è verificato lungo la strada nazionale che collega Monteforte Irpino a Taurano e Mugnano del Cardinale, in località Gaudi, dopo il bivio per proseguire in direzione Taurano. Oggi il medico legale nominato effettuerà l'esame sul corpo della signora Sodano, nel morgue dell'ospedale San Giuseppe Moscati, dove la donna era stata portata nel disperato tentativo di salvarle la vita. Soccorsi che si sono rivelati, purtroppo, inutili: la signora infatti è morta in ospedale, poco dopo lo schianto. Nell'impatto l'assessore Santina Cerbone è rimasta ferita, e resta ricoverata nel nosocomio avellinese, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

"Siamo distrutti - commenta il sindaco Vincenzo Biancardi -. La tragedia che ha colpito la famiglia Sodano-Cerbone ha travolto l'intera comunità. Siamo e saremo vicini a Santina i suoi cari in questo tragico momento. Chiediamo preghiere e silenzio per questo dramma, che ha sconvolto ogni famiglia avellana. "-

Scondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine sabato pomeriggio, intorno alle 13, l’auto con a bordo le due donne, l'assessore Cerbone e sua madre, è andata a schiantarsi contro un albero, sul lato della carreggiata. La passeggera, 73enne di Avella, ha perso la vita dopo il ricovero in ospedale. Le due donne, rimaste incastrate nelle vettura sono state soccorse dalla postazione del 118 di Baiano. I soccorritori le hanno infatti estratte dalla vettura e trasportate d’urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Nonostante i tentativi di salvarla, la settantatreenne non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. In fase di accertamento la causa per cui è stato perso il controllo della vettura.

Le parole del Sindaco riflettono il senso di solidarietà e vicinanza che la comunità avellana ha voluto manifestare nei confronti dell’assessore e della sua famiglia.

Sono numerosi gli attestati di cordoglio, come il Comunicato di cordoglio del gruppo di opposizione “Cambia Avella” che annota: per il grave lutto subito dall’assessore Santina Cerbone rimasta coinvolta in un incidente stradale dove ha perso la vita la mamma esprimiamo vicinanza e cordoglio. Un evento triste ha toccato il paese. Un brutto incidente ha coinvolto l’Assessore e concittadina Santina Cerbone, così a pochissimi chilometri da casa ha perso la vita la sua amata mamma. Siamo vicini alla famiglia, al marito, all’adorato figlio Peppe, ai cari nipoti, ad Anna ed a Bartolo, ed alla figlia Santina sempre accanto alla mamma in tutte le sue battaglie per la vita. Che il “Cielo” vi dia la forza di affrontare questo tristissimo momento”.