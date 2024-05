Sturno: esce di casa per recarsi al lavoro e trova la sorpresa Ecco che cosa è successo in via don Lorenzo Milani

Via don Lorenzo Milani, Sturno, strada già nota per i ripetuti furti nelle abitazioni avvenuti nei mesi scorsi e rimasti purtroppo tutti impuniti. E come se non bastasse, c'è da combattere ora con un nuovo incubo.

Amaro risveglio stamane per Luciano Grella, noto portalettere ed ex calciatore glorioso dell'Us Ariano alla fine degli anni 80. Famiglia perbene e conosciuta il paese. All'uscita di casa, si è ritrovato con le due auto di famiglia, una lancia y e una fiat punto danneggiate, non si sa da chi lungo una strada in discesa, adiacente la sua abitazione. Qualcuno con un grosso coltello ha squarciato gli pneumatici anteriori. Non è rimasto altro che allertare i carabinieri per denunciare l'accaduto. Sul posto i militari della stazione di Frigento per le relative indagine.