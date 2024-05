Ispezione di Cirillo e Gambacorta nel carcere di Ariano: "Qui è un paradosso" "Lavoreremo per sollecitare una iniziativa parlamentare sulle gravi carenze riscontrate"

"Ampliati i padiglioni, raddoppiata la popolazione penitenziaria e ridotto il numero di agenti della polizia penitenziaria. Un paradosso. Un segnale evidente dell'abbandono delle periferie." E' la radiografia di Azione, che con il consigliere regionale Luigi Cirillo e il commissario della provincia di Avellino Domenico Gambacorta hanno effettuato una visita ispettiva all'interno del carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino.

"Lavoreremo per sollecitare una iniziativa parlamentare sul caso Ariano. Un focus anche sulle aree interne spesso troppo abbandonate. E' facile parlare di Poggioreale, Secondigliano, più complesso assumerci invece la responsabilità di porre l'attenzione ad esempio su Ariano Irpino.

Vi è una carenza gravissima in questa struttura. Qui da tre anni non avviene il trattamento specialistico psichiatrico. Abbiamo all'interno reclusi con patologie psichiatriche che necessitano di assistenza e non viene lo psichiatra. E' qualcosa di assurdo che penalizza i diritti di assistenza sanitaria per i detenuti."